Beyşehir'de öğrencilere farkındalık eğitimi

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, öğrencilere kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü kapsamında farkındalık eğitimi verildi.

Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü Akıl Ruh Sağlığı Birimi'nde görevli sağlık görevlileri tarafından ilçe merkezinde bulunan ilk ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere verilen eğitim seminerleri tamamlandı.

Seminerlerde, kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele gününün tarihçesi, şiddetin önlenebilmesi için neler yapılması gibi öğrencileri bilinçlendirecek bilgiler verildi.



