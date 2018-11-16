Beyşehir'de öğrencilere eğitim semineri

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde ortaokul öğrencilerine eğitim semineri verildi.

Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Ali Rıza Celeboğlu Ortaokulu'nda 5. 6. ve 7'inci sınıflarda öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak düzenlenen "sıfır atık, geleceğe değer kattık" konulu seminerde, çevre temizliği ve atıkların kullanımı hakkında bilgi verildi.

Yaklaşık iki saat süren seminerde, sağlık görevlileri, öğrencilerin yönelttiği soruları da cevaplandırdı.

Benzer eğitim seminerlerinin ilçedeki diğer okullarda da verileceği belirtildi.



