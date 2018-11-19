Beyşehir'de öğrencilere eğitim semineri

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ortaokul ve lise öğrencilerine "antibiyotik direncine dur de geleceğini ve sağlığını koru" konulu eğitim semineri verildi.

Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Antibiyotik Farkındalık Haftası kapsamında Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi ile Huğlu Ortaokulu'nda eğitim semineri gerçekleştirildi.

Sağlık Müdürlüğü Akılcı İlaç Birimi tarafından gerçekleştirilen seminerlerde sağlık personeli tarafından öğrencilere akılcı antibiyotik kullanımı hakkında bilgiler verildi.

Akılcı antibiyotik kullanımı hakkında farkındalık oluşturulmasına yönelik yaklaşık 2 saat süren seminerlerde, sağlık personeli konuyla ilgili olarak yöneltilen soruları da cevaplandırdı.







