Beyşehir'de muhtarlara hizmet içi eğitim semineri

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde, 31 Mart'ta yapılan mahalli idareler genel seçimlerinde mahalle muhtarı seçilenler için hizmet içi eğitim programı düzenlendi.

Beyşehir Kaymakamlığı tarafından, Beyşehir Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim programında, mahalleına kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunulması, sorunların en kısa sürede yetkili makamlara iletilmesi ve mevzuattan kaynaklanan görev ve sorumlulukları anlatıldı.

Ayrıca, muhtarlara devlet hiyerarşisinin tanıtılması, merkezi yönetim, il ve ilçe yönetimi, muhtarlık müessesesi ve organları,muhtarların görev, yetki ve sorumlulukları, muhtar bilgi sistemi (MUBİS) konuları hakkında bilgiler verildi.

Toplantıya katılan Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir burada yaptığı konuşmada, yeni seçilen muhtarlara görevlerinde başarı diledi.