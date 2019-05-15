Beyşehir'de muhtarlara hizmet içi eğitim semineri

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde, 31 Mart'ta yapılan mahalli idareler genel seçimlerinde mahalle muhtarı seçilenler için hizmet içi eğitim programı düzenlendi.
Ayrıca, muhtarlara devlet hiyerarşisinin tanıtılması, merkezi yönetim, il ve ilçe yönetimi, muhtarlık müessesesi ve organları,muhtarların görev, yetki ve sorumlulukları, muhtar bilgi sistemi (MUBİS) konuları hakkında bilgiler verildi.
Toplantıya katılan Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir burada yaptığı konuşmada, yeni seçilen muhtarlara görevlerinde başarı diledi.