Beyşehir'de Muhtarlar Günü kutlandı

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi.

Anıt meydanında gerçekleştirilen tören, Beyşehir Birlik Muhtarlar Derneği çelenginin Atatürk Anıtı’na sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Beyşehir Birlik Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı Salih Özparlak yaptı.

Konuşmaların ardından görevi başında vefat eden muhtarların ailelerine birer plaket takdim eden ilçe protokolü, muhtarların gününü kutladı.

Törene, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Arif Turfand, kurum amirleri, mahalle muhtarları, siyasi partilerin ilçe başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

