Beyşehir'de minibüs ağaçlara çarptı: 3 yaralı

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde, yoldan çıkan minibüsün ağaçlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Tahsin Taş idaresindeki 27 SF 508 plakalı minibüs, Beyşehir-Akseki Karayolu'nun 22. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Yol kenarındaki ağaçlık alana giren minibüs, ağaçlara çarparak durabildi.
Kazada 5 kişinin bulunduğu minibüsten yaralı olarak çıkarılan sürücü Taş, Enver Selçuk ve Osman Pehlivan kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.