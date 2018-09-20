Beyşehir'de minibüs ağaçlara çarptı: 3 yaralı

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde, yoldan çıkan minibüsün ağaçlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mehmet Tahsin Taş idaresindeki 27 SF 508 plakalı minibüs, Beyşehir-Akseki Karayolu'nun 22. kilometresinde sürücünün...

Beyşehir'de minibüs ağaçlara çarptı: 3 yaralı
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KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde, yoldan çıkan minibüsün ağaçlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Tahsin Taş idaresindeki 27 SF 508 plakalı minibüs, Beyşehir-Akseki Karayolu'nun 22. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Yol kenarındaki ağaçlık alana giren minibüs, ağaçlara çarparak durabildi.

Kazada 5 kişinin bulunduğu minibüsten yaralı olarak çıkarılan sürücü Taş, Enver Selçuk ve Osman Pehlivan kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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