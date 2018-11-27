Beyşehir'de milli park sınır değişikliği

KONYA (AA) - Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir Gölü Mi̇lli Parkı ile Kızıldağ Milli Parkı sınırlarının değiştirilmesi kararının Resmi Gazete'de yayınlandığını söyledi.

Özaltun, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, sınır değişiklikleri kararının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandıktan sonra Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti.

Beyşehir Gölü bünyesindeki milli parkların sınır değişikliğinin Beyşehir ve göl çevresinde yaşayan vatandaşların yıllardır beklediği bir konu olduğunu ifade eden Özaltun, şunları kaydetti.

"Mevcut milli parkın göl çevresinde yaşam süren bölge insanına yaşattığı pek çok mağduriyet vardı. Bugüne kadar göle kıyısı olan hangi yerleşim merkezine gittiysek milli parkla alakalı yaşanılan birçok sorun bize iletildi. Kuşluca Mahallemizdeki vatandaşımız evinin çatısını tamir edemiyordu. Yeşildağ’daki vatandaşımız ahır ve besi damı yapmak istiyordu, yapamıyordu. Beyşehir Gölü tek ama bu göl üzerinde iki tane milli park var. Birisi Beyşehir Gölü Milli Parkı, diğeri de Kızıldağ Milli Parkı idi. Hedefimiz milli parkı tamamen kaldırmak değil, belli alanlarda, yerleşik alanlardaki milli park alanlarının daraltılmasıydı. Yapılan çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından Cumhurbaşkanımızın onayına sunuldu ve onaylandı. Allah kendisinden razı olsun. İnşallah Beyşehir bir prangasından daha kurtulmuş oldu."