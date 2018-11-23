Beyşehir'de Mevlid-i Nebi Haftası

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Beyşehir Eşrefoğlu Yurt Müdürlüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası çerçevesinde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve haftanın bu yılki teması olan "Peygamberimiz ve Gençlik" konusunda sunum yapıldı.

Program sonunda, etkinlik için salona ilk 10 içerisinde giriş yaptığı belirlenen öğrencilere, İlçe Müftülüğü tarafından "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu kitaplar hediye edildi.







