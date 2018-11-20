KONYA (AA) - Beyşehir'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Mevlid-i Nebi Platform Üyeleri, Belediye Başkanı Murat Özaltun'u makamında ziyaret etti.

Beyşehir İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu, din görevlileri ve STK temsilcilerinden oluşan Mevlid-i Nebi Platform Üyeleri, bu yıl "Hazreti Peygamber ve Gençlik" temasıyla işlenecek hafta çerçevesinde Beyşehir Belediyesi'ni de ziyaret etti.

Üyeler, Belediye Başkanı Özaltun'a hafta vesilesiyle çiçek takdim ederek İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özaltun da tüm İslam aleminin ve Türk milletinin Mevlid-i Nebi Haftası'nı tebrik etti.

