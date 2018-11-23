Beyşehir'de

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası kutlamaları devam ediyor.

Beyşehir İlçe Müftülüğü tarafından hafta kapsamında hatim okunması ve sabah namazı buluşması programı düzenlendi.

Esentepe Mahallesi'ndeki Esentepe Kuba Camisi'nde gerçekleştirilen programda, Beyşehir Ali Akkanat Kampüsü'ndeki fakülte ve yüksekokullarda öğrenim gören ve Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü Beyşehir ve Eşrefoğlu Yurdu'nda kalan öğrenciler "gençlik buluşması" gerçekleştirdi.

Kılınan sabah namazının ardından Hatim Duası okunurken, öğrenciler ile cami cemaatine Peygember Efendimizin gençliğe verdiği önem ile genç neslin camilere yönlendirilmesi, genç neslin İslam ahlakıyla donatılması gibi konular anlatıldı.

Cami çıkışında Beyşehir Belediyesi görevlileri tarafından öğrenciler ve cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.