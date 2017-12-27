Beyşehir'de martıların

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde, martı sürülerinin göl kıyılarında verdiği ekmek kapma mücadelesi ilginç görüntüler oluşturuyor.

Hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından soğuk havanın etkisini sürdürdüğü ilçede, göl sahiline akın eden martılar, insanların attığı ekmek parçalarıyla besleniyor. Martılar, göl kıyısında ilçe sakinlerinin attığı ekmek parçalarını havada kapmak için adeta birbirleriyle yarışıyor.

Bu yoğun rekabet içinde, bazı martıların ekmek parçalarını daha atılmadan elden kapmak için yaptığı manevralar dikkat çekiyor.



