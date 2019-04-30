Beyşehir'de mangala oyunu turnuvalarla yaşatılıyor

KONYA (AA) - İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Beyşehir'de mangala zeka oyununu daha yaygın hale getirmek amacıyla yürütülen kurs faaliyetlerinin ardından düzenlenen turnuvada dereceye giren öğrencilerin belli olduğu belirtildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, yaptığı yazılı açıklamada, 4 bin yıllık Türk zeka ve strateji oyunu olan mangala ile ilgili araştırmaların, oyunun Sakalar, Hunlar ve Göktürkler dönemlerinde oynandığını gösterdiğini belirtti.

Mangala zeka oyununu ilçede daha da yaygınlaştırmak amacıyla düzenledikleri kursa 130 öğretmenin iştirak ettiğini aktaran Konuk, şunları kaydetti:

"Okullarımızda eğitimler verilmekte, turnuvalar devam etmektedir. Son olarak Süheyla Doğu Ortaokulu ve Özel Beyşehir Genç Kampüs Ortaokulu arasında düzenlenen turnuvaya her iki okulun da 5 ve 6. sınıflarda öğrenim gören öğrenciler katılmıştır. Yarışmada Süheyla Doğru Ortaokulu öğrencilerinden Miraç Öğütçü birinci olurken, eğitim, öğretim ve kültürel alanda yürütülen bu faaliyetlerimiz hız kesmeden devam edecektir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."



