Beyşehir'de mahalle iftarları

KONYA (AA) - Beyşehir Belediyesinin mahalle iftarı devam ediyor. Bu kapsamda üçüncü iftar programı Hacıakif Mahallesi'nde yapıldı.Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İhsan Kabadayı İlk ve Ortaokulunun bahçesinde düzenlenen...