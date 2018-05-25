Beyşehir'de mahalle iftarları

KONYA (AA) - Beyşehir Belediyesinin mahalle iftarı devam ediyor.
Bu kapsamda üçüncü iftar programı Hacıakif Mahallesi'nde yapıldı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İhsan Kabadayı İlk ve Ortaokulunun bahçesinde düzenlenen iftar programı, Beyşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisiyle başladı.
Daha sonra alana gelen Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, masaları tek tek gezerek mahalle sakinlerinin mübarek ramazan ayını tebrik etti.
İftara AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol, Hacıakif Mahallesi Muhtarı Metin Metli, Belediye Meclisi üyeleri ve vatandaşlar katıldı.