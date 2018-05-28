Beyşehir'de mahalle iftarları

KONYA (AA) - Beyşehir Belediyesi’nin ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği mahalle iftarı programları devam ediyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Üzümlü Mahallesi'nde gerçekleştirilen iftarda vatandaşlarla bir araya geldi.

Özaltun, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol'la birlikte masaları tek tek gezerek mahalle sakinlerinin ramazan ayını kutlayıp çocuklara uçurtma hediye etti.

Özaltun, iftar öncesi yaptığı konuşmada av tüfeği üretim merkezlerinden Üzümlü’de hemşehrileriyle yine bir ramazan gününde bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Milletvekili Altunyaldız ile iftar öncesi silah sanayi sitesinde ziyaretler yaptıklarını ifade eden Özaltun, şunları kaydetti:

"Silah fabrikalarımızı gezdik. Milletvekilimizin daha önce hep dile getirdiği bir konu vardı. Milli ve yerli silah üretiminin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bu ziyaretinde de vurguladı. Bundan sonraki süreçte, bölgemize daha fazla destek verileceğinin sözünü verdiler. Bu anlamda kendisine teşekkürlerimi ifade ediyorum."



