Beyşehir'de mahalle buluşmaları

KONYA (AA) - Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, mahallelere yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.Çiçekler Mahallesi'ni ziyaret eden Özaltun, vatandaşların taleplerini dinledi.Özaltun, ziyarette yaptığı konuşmada, har hafta başka bir...