Beyşehir'de Kur'an kursu açılışı

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan "Okul öncesi din eğitimi” projesi kapsamında hayırsever iş adamı Kamil Akkanat tarafından yaptırılan İzzet-Ayşe Taşdelen 4-6 yaş grubu Kur’an kursunun düzenlenen törenle açılışı gerçekleştirildi.

Açılış töreninde konuşan AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Kur’an kursunu ilçeye kazandıran hayırsever Akkanat ailesine teşekkür etti.

Samancı, "Allah onlardan razı olsun. Öncelerden büyüklerimiz Kur’an kursu talep ederken, bugün öyle bir şuurla hareket ediyoruz ki, 4-6 yaş grubundan başlamak üzere, bu çocuklarımızı inşallah İslam dinimizin kökünü oluşturan ahlak üzerine, Kur’an-ı Kerim ahlakı üzerine inşallah buralardan vatanına ve milletine hizmet edecek güzel evlatları hep beraber yetiştirmiş olacağız." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Saliha Bilgiç de "Toplumda iyiliğin yayılıp, kötülükten sakındırılması için hizmet eden yuvaların, kurumların açılmasına, hayır sahiplerine bunlara vesile olanlardan Allah razı olsun." diye konuştu.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir’de her noktada, her alanda olduğu gibi ilçeye kazandırılan hizmetler noktasında da bereketli bir dönemin yaşandığına dikkati çekti.

Konuşmaların ardından Kur’an kursunun yapımında katkı sağlayan hayırseverlere plaketleri verildi.

Yapılan duaların ardından ise 200 öğrenci kapasiteli Kur’an kursu kurdele kesimini müteakip hizmete açıldı.