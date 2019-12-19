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Beyşehir'de "Küçük Kara Balık" adlı tiyatro oyunu sahnelendi
Genel 19.12.2019, 14:12
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KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde çocuk oyunu "Küçük Kara Balık" sahnelendi.
Üç seans halinde perde alan İranlı yazar Samed Behrengi'ye ait kitaptan uyarlanan tiyatro oyunu ücretsiz olarak izleyen ilkokul öğrencilerinin beğenisini topladı.
Yönetmenliğini Çağatay Çiftçi'nin üstlendiği oyunda annesiyle beraber bir derede yaşayan ve yaşadığı yerin dışındaki dünyayı merak ederek uzun bir yolculuğa çıkan küçük bir balığın maceralarını konu ediyor.
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