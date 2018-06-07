Beyşehir'de Kızılay'dan ramazan yardımı

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde, Kızılay tarafından ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunuldu.

Türkiye Kızılay Derneği Beyşehir Şubesi Başkanı Nurettin Koçer, yaptığı yazılı açıklamada, Genel Merkez ve Konya Şubesi tarafından Beyşehir Şubesi'ne gönderilen 211 gıda kolisi ile 432 adet kıyma ve konserveden oluşan gıda yardımlarını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını belirtti.

Koçer, gıda yardımının Kızılay görevlileri tarafından adreslere gidilerek dağıtıldığını kaydederek emeği geçen herkese teşekkür etti.