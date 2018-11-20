Beyşehir'de

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ortaokul öğrencilerine eğitim semineri verildi.

Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan ortaokullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik seminerde, kişisel hijyen ve ergenlik sorunları hakkında bilgiler verildi.

Bulaşıcı Hastalık Birimi'nde görevli sağlık personeli tarafından verilen seminerlerde, öğrencilere hijyen kuralları konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

Bu dönemde dengeli ve yeterli beslenmeye dikkat çeken görevliler, ergenlik sorunlarının yaşanmaması için de doğru bilgilendirmenin önemine vurgu yaptı.

Seminerlerde, öğrenciler tarafından yöneltilen sorular cevaplandırıldı.