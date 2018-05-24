Beyşehir'de kilitli parke çalışmaları sürüyor

KONYA (AA) - Beyşehir Belediyesi, merkez ve çevre mahallelerde yürütülen yolları kilitli parke taşıyla kaplama çalışmalarını ramazan ayında da sürdürüyor.

Yollarda gerçekleştirilen çalışmalar akşam ve sahur vakti arasındaki saatlerde kesintisiz olarak devam ediyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, kendisine eşlik eden bazı belediye meclis üyeleriyle birlikte ilçeye bağlı Çukurağıl Mahallesi'nde iftardan sonra yürütülen yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Fen İşleri Müdürlüğü nezaretinde çalışan işçilere kolaylıklar dileyerek çalışmalar hakkında bilgi alan Özaltun, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyşehir Belediyesi olarak sürdürdükleri yol faaliyetlerinin ramazan ayı olmasına rağmen kesintisiz olarak devam ettiğini söyledi.

Yol çalışmalarında gece mesaisi yapan çalışanlarla buluştuklarını aktaran Özaltun, şöyle konuştu:

"İftardan sonra gerçekleştirdiğimiz mahalle ziyaretlerimizde hem vatandaşlarımızla biraraya geliyor, hasbihal ediyoruz. Hem de gece vardiyasında çalışan personelimizi ziyaret ederek onlara kolaylıklar diliyor ve çalışmalar hakkında bilgiler alıyoruz. Belediye tarafından bu yılın ilk 5 aylık döneminde merkez ve dış mahallelerde kilitli parke taşıyla kaplanan yeni yollar yerleşim merkezlerinde hizmete girdi. Bu kapsamda söz konusu süreçte 9 milyon 720 bin adet taş yollara döşendi."