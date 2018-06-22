Beyşehir'de kavşak düzenleme çalışmaları

KONYA (AA) - Beyşehir Belediyesinin kent merkezindeki kavşak düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı yazılı açıklamada, orman kavşağı olarak bilinen döner kavşağın yürütülen çalışmaların ardından yeni görünümüne kavuşturulduğunu aktardı.

Kavşağın ay ve yıldız figürleriyle donatıldığını ve ortasına dikilen 20 metre uzunluğundaki direğe ise dev bir Türk bayrağı asıldığını ifade eden Özaltun, şunları kaydetti:

"Ayrıca bu kavşakta gece görüntüsü için aydınlatma sistemi de kuruldu. Kavşak, peyzaj ve yeşil alan çalışması ile bambaşka bir görüntüye kavuştu. Ay yıldızlı figürleri ve yükseklerde dalgalanan dev Türk bayrağıyla gözlere hitap etmeye başlayan döner kavşak, yeni görünümüyle vatandaşlarımızdan ve ilçemizi ziyaret eden misafirlerimizden de olumlu tepkiler alıyor. Zaman içerisinde farklı kavşaklarımızda da aynı çalışmayı gerçekleştirmeyi planlıyoruz."

