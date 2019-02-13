Beyşehir'de kantinciler tek çatı altında buluşuyor

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde çeşitli eğitim kurumlarında faaliyet gösteren kantin işletmecileri, düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Konya Kantinciler Odası Başkanı Etem Tartar ve yönetim kurulu üyeleri, ilçe merkezinde bir restoranda düzenlenen toplantıda ilçede faaliyet gösteren kantin işletmecileriyle bir araya geldi.

Toplantıda, ilçede bulunan kantin işletmecilerinin bir dernek çatısı altında toplanmasına karar verilirken, bu çalışmayı yürütecek yetkili isim ise Erol Gökmenoğlu olarak belirlendi.

Gökmenoğlu, yaptığı konuşmada, Beyşehir'de faaliyet gösteren kantin işletmecilerinin birlik ve beraberliğini sağlayarak tek bir çatı altında bir araya gelebilmesi için toplandıklarını belirterek, "Kantinciler olarak ilerleyen zamanda bir dernek kurarak faaliyetlerimizi bundan sonra bu dernek adı altında gerçekleştireceğiz. Tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum"dedi.