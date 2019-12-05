Son Dakika
Beyşehir'de kan bağışı kampanyası
KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyası ilçe protokolü ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.Beyşehir’e bağlı Sadıkhacı Mahallesi’nde Sadıkhacı Ortaokulu, Sadıkhacılılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği...
Genel 05.12.2019, 14:19
KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyası ilçe protokolü ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
Beyşehir’e bağlı Sadıkhacı Mahallesi’nde Sadıkhacı Ortaokulu, Sadıkhacılılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği ve Türk Kızılayı işbirliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Kampanyaya İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir’in yanısıra kurum amirleri, jandarma ve emniyet teşkilatı mensupları, öğretmenler ve öğrenciler ile mahalle sakinleri kan bağında bulunarak destek verdi.
Sadıkhacı Ortaokulu Müdürü Kamil Murat Kıyak, yaptığı açıklamada, "Kan ver, hayat ver" sloganıyla başlatılan kan bağışı kampanyasına destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür etti.
2°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 05 Aralık 2019
|İmsak
|06:09
|Güneş
|07:37
|Öğle
|12:37
|İkindi
|15:06
|Akşam
|17:27
|Yatsı
|18:49