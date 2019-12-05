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Beyşehir'de kamyonet devrildi: 1 yaralı

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde devrilen kamyonetteki 1 kişi yaralandı. Hüyük'ten Konya istikametine seyir halinde olan Mustafa Demir idaresindeki 61 K 5585 plakalı kamyonet, Hüyük-Konya kara yolunda seyir halinde iken Yenidoğan Mahallesi yakınlarında...

Genel 05.12.2019, 09:35
Beyşehir'de kamyonet devrildi: 1 yaralı
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KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde devrilen kamyonetteki 1 kişi yaralandı.

Hüyük'ten Konya istikametine seyir halinde olan Mustafa Demir idaresindeki 61 K 5585 plakalı kamyonet, Hüyük-Konya kara yolunda seyir halinde iken Yenidoğan Mahallesi yakınlarında yağışlı hava nedeniyle virajı alamayarak kontrolden çıkarak karşı şeride devrildi.

Yan yatan araç içerisinde yolcu olarak bulunan ve yaralı olarak çıkarılan Rıfat Şahiner kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.

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