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Beyşehir'de kamyonet devrildi: 1 yaralı
KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde devrilen kamyonetteki 1 kişi yaralandı. Hüyük'ten Konya istikametine seyir halinde olan Mustafa Demir idaresindeki 61 K 5585 plakalı kamyonet, Hüyük-Konya kara yolunda seyir halinde iken Yenidoğan Mahallesi yakınlarında...
Genel 05.12.2019, 09:35
KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde devrilen kamyonetteki 1 kişi yaralandı.
Yan yatan araç içerisinde yolcu olarak bulunan ve yaralı olarak çıkarılan Rıfat Şahiner kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.
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