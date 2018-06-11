Beyşehir'de Kadir Gecesi

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.
Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan hayırlı" olduğu kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla bazı vatandaşlar orucunu açtıktan sonra ilçedeki camileri doldurmaya başladı.
Ömer-Şerife Akkanat Camisi'nde düzenlenen programda kılınan teravih namazının ardından vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi.
Beyşehir Belediyesinin düzenlediği iftar programına Belediye Başkanı Murat Özaltun, İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu ve vatandaşlar katıldı.
Programın sonunda vatandaşlara alanda kurulan ikram çeşmesinden limonata ikram edildi.