Beyşehir'de Kadir Gecesi

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan hayırlı" olduğu kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla bazı vatandaşlar orucunu...

Beyşehir'de Kadir Gecesi
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KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan hayırlı" olduğu kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla bazı vatandaşlar orucunu açtıktan sonra ilçedeki camileri doldurmaya başladı.

Ömer-Şerife Akkanat Camisi'nde düzenlenen programda kılınan teravih namazının ardından vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi.

Beyşehir Belediyesinin düzenlediği iftar programına Belediye Başkanı Murat Özaltun, İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Programın sonunda vatandaşlara alanda kurulan ikram çeşmesinden limonata ikram edildi.

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