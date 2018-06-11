Beyşehir'de Kadir Gecesi

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan hayırlı" olduğu kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla bazı vatandaşlar orucunu...