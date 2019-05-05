Beyşehir'de kadınlar çocuk istismarını protesto etti

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde, kadınlar çocukların istismarı ve öldürülme olaylarına tepki gösterdi.

Beyşehir’de bir grup kadın tarafından düzenlenen çocuk istismarına karşı protesto yürüyüşünde, "çocuk susar sen susma, istismara sessiz kalma", "çocuk bedenime dokunma" yazılı dövizler taşındı.

Gaziler ile bir grup gencin de destek verdiği, yağmur altında gerçekleştirilen protesto yürüyüşü, Orman İşletme Müdürlüğü kavşağında başlayıp Atatürk Caddesi üzerinden devam ederek Anıt meydanında sona erdi.

Elerinde Türk bayrakları ile sloganlar atarak idamın gelmesini isteyen grup, yürüyüşün sonunda saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Grup, Suriye’nin Azez ilçesi kırsalında ve Hakkari sınır bölgesinde şehit düşen askerler için de hep birlikte Fatiha suresi okudu.

Protesto yürüyüşü okunan basın açıklaması ile son buldu.

Açıklamada, "Çocuk ihmali de istismarı da geleceğimize yapılmış bir saldırıdır. Minicik yüreklerin taşıyamayacağı kadar ağır bir yüktür. Çocuk, temizliğin, masumluğun ifadesidir. Çocuk, tecavüz gibi iğrenç bir olayın içinde olamaz. Toplumun kanayan yaralarına ilaç olmaya gönüllüyüz. Sapıklığın yeşerdiği sosyal bünye, süratle tedavi edilmelidir. Bunlara hayat haram edilmeli, gün yüzü ise ilelebet karanlığa dönüştürülmelidir. Çocuklar susmasın ama önce bizler susmayalım." denildi.

