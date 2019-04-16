Beyşehir'de jandarmadan silah operasyonu

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bazı ev ve işyerlerinde jandarmanın yaptığı aramada çok sayıda ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Konya İl ve Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, usulsüz olarak silah üretimi ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesi'nde M.Ö M.G'nin ve işyerlerine eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.

Operasyonda, 140 adet standart dışı yivsiz av tüfeği, 34 faturasız kuru sıkı tabanca, 16 av tüfeği kabzası ile 37 av tüfeği şarjörü ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen silahlara el konulurken, başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



