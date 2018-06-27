Beyşehir'de jandarmadan kenevir operasyonu

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, jandarma ekipleri su kanalı kenarında sazlık alan içerisinde ekili 762 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri halk arasında Çarşamba kanalı olarak bilinen BSA kanalı kenarındaki sazlık alan içerisinde uyuşturucu yapımında kullanılan Hint keneviri bitkisi yetiştirildiği bilgisine ulaştı.
Sulama kanalının Aşağı Esence ile Gökçimen mahalleleri arasında arazi taraması yapan Jandarma ekipleri sazlık alan içerisinde kamışlar arasında ekili vaziyette 502 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Ekipler, kanalın Aşağı Esence Bayavşar arasındaki kesiminde de benzer alanda ekili halde 260 kök kenevir bitkisi buldu.
Sökülerek toplanan 762 kök kenevir, ekipler tarafından yakılarak imha edildi.