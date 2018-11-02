Beyşehir'de istişare toplantısı

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde istişare toplantısı düzenlendi.

Belediye Başkanı Murat Özaltun, Taşköprü Aile Çay Bahçesi'nde düzenlenen istişare toplantısında Beyşehir’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, basın mensupları ve Belediye Meclisi üyeleriyle bir araya geldi.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın Urlu, İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu'nun da katıldığı toplantıda konuşan Özaltun, bu yıl yaşanan kurak dönemin ardından bölgede artan tarımsal sulamaya bağlı olarak su seviyesinde önemli ölçüde düşüş ve kıyılarda gözle görülür çekilmeler olan Beyşehir Gölü'ndeki soruna dikkati çekti.

Özaltun, "Beyşehir Gölü, bizim için bir değer ve kıymet. Bu kıymete, değere hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor." dedi.

Kaymakam Yusuf Özdemir de Beyşehir Gölü ile ilgili konularda yaşanan sorunlarla ilgili Kaymakamlık ve Belediyenin duyarsız kalmadığını kaydetti.

Toplantıya katılan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de gölle ilgili sorunlar konusunda düşünce ve görüşlerini dile getirdi.

Toplantıda Beyşehir Gölü hakkındaki sıkıntıların ilgili kurumlara aktarılması konusunda bir halk konseyi oluşturulmasına karar verildi.

