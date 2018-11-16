Beyşehir'de istihdama belediye desteği

KONYA (AA) - Beyşehir Belediyesi, hazırladığı proje ile ilçede yaşayan ve iş imkanı bekleyen gençler, engelliler ile kadınlar, mesleki eğitimden geçirilecek tekstil sektöründe istihdam imkanına kavuşacak.

Belediyenin, Konya Ovası Projesi Sosyal Gelişim Programı (KOP SOGEP) kapsamında hazırladığı, Beyşehir Kadın, Genç ve Engelli Mesleki Gelişim Merkezi Projesi, ilçede yaşayan dezavantajlı kesimlerin istihdam sorununu çözüme kavuşturacak.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı ile proje protokolünün imzalanmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bölge insanının istihdam sorunlarının çözümü için çalışma başlattıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Proje ile bölgemizde yaşayan toplumun içinde bulunduğu yoksulluk ve göç gibi olgulardan kaynaklanan sorunların giderilmesi, özel politika gerektiren dezavantajlı kesimlerin ekonomik ve sosyal hayata aktif şekilde katılmalarını sağlayarak toplumsal bütünleşmeyi ve kalkınma sürecini hızlandırmak istedik. Bu bir bakıma bölgemizde yaşayan dezavantajlı kesimler dediğimiz genç, engelli, hükümlü ve dar gelirli kadınlarımızın iş istihdamına da kapıları aralayacak bir proje idi. Hazırladığımız proje büyük memnuniyetle ifade ediyoruz ki kabul gördü. Proje çerçevesinde, KOP SOGEP kapsamında ilçemizde Beyşehir Belediyesinin iştiraki olan firma bünyesinde bir sosyal gelişim atölyesi kurulması planlanıyor. İlk etapta bölgemizde yaşayan dezavantajları gruplara yönelik olarak iki ay boyunca eğitimlerin verileceği bir kursumuz olacak."