Beyşehir'de imece usulü aşure pişirip dağıttılar

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, imece usulü pişirilen aşure, mahalle sakinlerine dağıtıldı.

Beyşehir'in dış mahallelerinden Akçabelen'de gençler tarafından aşure etkinliği düzenlendi.

Gençlerin etkinliğine mahalle sakinleri de destek verdi. Toplanan aşure malzemeleri, yerleşim merkezindeki meydanda bir araya gelen mahalle sakini kadınlar tarafından pişirilerek herkese dağıtıldı.

Akçabelen Mahallesi gençleri adına gazetecilere açıklamada bulunan Selman Sayın, bu yıl ilkini düzenledikleri imece usulü aşure etkinliğini bundan böyle her yıl geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi.

Köy meydanında pişirilen aşurelerin yine aynı alanda toplanan mahalle sakinlerine dağıtıldığını belirten Sayın, şöyle konuştu:

"Aşure, paylaşmanın ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir. O yüzden, muharrem ayı dolayısıyla bir aşure etkinliği düzenleyip, birbirinden farklı tatları aynı kazanda kaynatıp, aşure aşı yapıp yöremiz halkına ve misafirlerimize ikram etmeye karar verdik. Etkinliğe mahalle sakinlerimiz yoğun ilgi gösterdi. İmece usulü aşure etkinliğiyle yöremizde birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirdiğimize inanıyoruz. Vatandaşlarımıza tatlı aşurenin yanı sıra, mahallemizde geleneksel olarak yapılan acılı aşureden de ikram ettik."

