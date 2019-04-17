Beyşehir'de ilçe güvenlik danışma kurulu toplantısı yapıldı

KONYA (AA) - Beyşehir'de düzenlenen ilçe güvenlik danışma kurulu toplantısında ilçenin güvenliği ele alındı.

Beyşehir Kaymakamlığı'nın himayesinde Öğretmenevi Toplantı salonunda düzenlenen programda konuşan Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, "Beyşehir'de sağlanan huzuru, vatandaşlarımızın yardım ve desteği olmadan sağlamamız mümkün değildir. Dolayısıyla ilçemizde tesis edilen bu huzur ortamının oluşmasında sivil toplum ve kamu kuruluşlarımız ile Beyşehir halkımıza ve yerel basına teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

Toplantıda, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'de görevli polis memurları da katılımcılara bir sunum yaptı.

Suç önleme konusunda kurumlararası işbirliğinin geliştirilmesi ve koordinasyonun artırılmasına yönelik talep ve değerlendirmelerin görüşüldüğü toplantıda, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri güvenlik konusundaki taleplerini dile getirdi.

Toplantıda, katılımcılar, suçla mücadele ve güvenli bir kent yaşamının oluşması için ilçenin güvenlik birimlerine ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini belirtti.

Toplantıya, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Ağmaz, kamu kurumlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile mahalle muhtarları katıldı.



