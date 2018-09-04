Beyşehir'de hayvanların içme suyu güneş ve rüzgar enerjisinden

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde Yeşildağ Mahallesi'nde, meralarda otlayan küçük ve büyükbaş hayvanların içme suyu ihtiyacını güneş ve rüzgar enerji sistemleriyle yerin altından çıkarılan kaynak suları sağlıyor.

Yeşildağ Mahallesi'nde yurt dışında yaşayan gurbetçilerin maddi katkılarıyla kurulan rüzgar ve güneş enerjisiyle çalışan su pompaları vasıtasıyla yerin yaklaşık 50 metre altından çıkarılan kaynak sularından insanların yanı sıra bölgede beslenen küçük ve büyükbaş hayvanlar da istifade ediyor.

Besici Adem Gökoğlan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede rüzgar ve güneş enerjisiyle çalışan iki farklı su pompası bulunduğunu belirterek, "Su kaynağı üzerine kurulan rüzgar gülü ve güneş enerji panelleriyle yer altından su çeken bu pompalar, bağlı bulunduğu düzenek yardımıyla suyu yüzeyde istenilen alana boşaltabiliyor. Kaynaktan alınan su basınç farkının etkisiyle, hortumlar vasıtasıyla buradaki hayvanlarımızın kullanacağı yalakları suyla doldurabilmek istiyoruz." diye konuştu.

Burada kurulan sistemle yılın 365 günü içme suyu temin edilebildiğini dile getiren Gökoğlan, şunları kaydetti:

"Bu çeşmelerin suyu rüzgar olduğu günlerde dönen rüzgar gülleri sayesinde rüzgar enerjisinden, güneş olduğu günlerdeyse kurulu bulunan paneller sayesinde güneş enerjisinden sağlanıyor. Yerin yaklaşık 50 metre altından kaynak suyu çıkarılıyor. Bu sular hemen önündeki yalakları doldurarak hayvanlarımızın içme suyu ihtiyacını karşılıyor. Böylece elektrik maliyeti de söz konusu olmuyor. Burada biz besiciler de buradaki otlaklarda otlattığımız hayvanlarımızın su ihtiyacını bu kaynaklardan daha sağlıklı ve temiz bir şekilde sağlamış oluyoruz. Günde sabah ve akşam olmak üzere iki kez hayvanlarımızı buralardan suluyoruz. Ayrıca, bizler ve buradan gelip geçen insanlarımız da içme suyunu, bu kaynaklardan temin ediyor. Hayır işleyerek bu çeşmeleri bölgemize kazandıran gurbetçilerimize teşekkür ediyor, Allah razı olsun diyor, hayırlarının kabul olmasını diliyoruz."



