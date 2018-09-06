Beyşehir'de halk günü toplantıları

KONYA (AA) - Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun başkanlığında, her hafta çarşamba günü "halk günü toplantıları" gerçekleştiriliyor.

Başkan Özaltun'un makamında düzenlenen toplantılarda, vatandaşların sorunları dinleniyor, talepleri alınıyor.

Belediyenin bazı Meclis üyeleri, birim müdürleri ve AK Parti İlçe Teşkilatı yöneticilerinin de katıldığı toplantılarla ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Özaltun, her hafta çarşamba gününü vatandaşlarla halk günü buluşmalarına ayırdıklarını söyledi.

Düzenledikleri toplantılarda vatandaşlarca kendilerine aktarılan sorunların büyük bölümünün çözüme kavuşturulduğunu belirten Özaltun, vatandaşlara ise bu toplantılara gösterdiği yoğun ilgiden dolayı teşekkür etti.

Beyşehirli vatandaşlarla her fırsatta biraraya geldiklerini ancak yine de kendilerine ulaşma noktasında hiçbir kişinin mağdur olmaması için toplantı düzenlediklerini dile getiren Özaltun, şöyle konuştu:

"Belediyecilik hizmetlerini yerine getirirken aynı zamanda kamusal bir anlayışın takipçisi olarak üreten bir Beyşehir Belediyesi dönemini de başlattık. Belediyeciliğe başladığımızda sadece hizmet üretmenin keyfine odaklandık. Makam ve mevkinin keyfini çıkartmaya gelmedik. Bu hizmetleri üretirken de bütçe sıkıntısı çekmiyor, denk bir bütçe ile belediye hizmetlerimizi yürütmeye çalışıyoruz. Belediyemize yeni gelir kaynakları oluşturarak hizmet çıtamızı ve kalitesini sürekli olarak yükseltmenin gayretindeyiz."

