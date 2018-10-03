Beyşehir'de halı saha futbol turnuvası başladı

KONYA (AA) - Beyşehir Belediyesi tarafından düzenlenen halı saha futbol turnuvası başladı.

Beytepe Mahallesi’ndeki bir halı sahada gerçekleştirilen ve ilçede bulunan esnaflar ile kamu kurumlarının katıldığı futbol turnuvası, oynanan ilk müsabakanın ardından başladı.

Turnuvanın ilk maçında İlçe Müftülüğü ile Lila Çiçekçilik takımları karşı karşıya geldi.

7 takımın mücadele ettiği turnuvanın tek devreli lig usulü ile oynanacağı, ilk 4 sıralamanın içerisinde yer alanların ise çapraz eşleşerek yarı final oynayacağı, kazanan iki takımın ise şampiyonluk için ter dökeceği belirtildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, futbolseverlerden gelen talep üzerine başlattıkları halı saha turnuvasının centilmenlik ve dostluk havası içerisinde geçen müsabakalara sahne olmasını dileyerek, katılan tüm takımlara başarılar diledi.

