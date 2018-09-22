Beyşehir'de göl kıyısına bisiklet ve yürüyüş yolu yapıldı

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde, göl kıyısına kauçuk zeminli yürüyüş ve bisiklet yürüyüş yolları yapıldı.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı yazılı açıklamada, İçerişehir Mahallesi'ndeki Eski Hükümet Konağı ile Vuslat Parkı'ndaki helikopter pistine kadar olan göl kıyısına yürüyüş ve bisiklet yolları yapıldığını söyledi.

Göl kıyı bandında yaklaşık 2 bin 750 metre uzunluğundaki bisiklet ve yürüyüş yollarının mavi ve kırmızı kauçuk zeminle kaplandığını belirten Başkan Özaltun, şöyle konuştu:

"Buradaki çalışmalarımız sadece bundan ibaret değil. Aynı güzergahın gece aydınlatılması için de çalışmalara başladık. Ayrıca, Aşk Adası'nda ve Vuslat Parkı'nda iki farklı noktaya ışıklandırmalı 'Beyşehir' yazıları yerleştirerek bu bölgeyi fotoğraf tutkunları için daha da ilgi çekici hale getirmek istiyoruz. Kıyıda oluşturduğumuz kırmızı kauçuk zeminle kaplanan yolda yayalarımız yürüyüş yapabilecek, mavi zeminli kısımda ise bisiklet tutkunlarımız pedal çevirebilecek. Bu çalışmalarla, göl kenarındaki sahil bandımızı ve parklarımızı daha da güzel ve çekici bir hale getirmeyi hedefliyoruz."