Beyşehir'de göl çalıştayı düzenlendi

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde, "Beyşehir Gölü sığ sismik ölçümleri ve Batimetrik harita alımı, göl suyu kalitesinin belirlenmesi, göl dibi tarama malzemesinin temizlenmesi ve hayalet balıkçılık ağlarının tesbitine ilişkin fizibilite projesi" konulu çalıştay düzenlendi.



Gazi Üniversitesi Deniz ve Su Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Beyşehir Gölü’nde bir süredir yürütülen proje kapsamında Öğretmenevi toplantı salonunda gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Koruma İzleme Daire Başkanı Nuri Kunt, göl konusunda yapılacak araştırmalar neticesinde ortaya çıkacak raporlar ve kendilerine çözümleri noktasında yapılacak öneriler doğrultusunda nasıl bir iyileştirmeler yapılması gerekiyorsa Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı genel müdürlüklerinin de bu hususta elinden gelen çalışmaları yürüteceğini söyledi.

Projenin yürütücüsü Gazi Üniversitesi Deniz ve Su Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Lale Balas da yaptığı sunumunda, Beyşehir Gölü'nde yürüttükleri çalışmalar hakkında teknik bilgiler verdi.

Oldukça meşakkatli ve uzun süren bir çalışma neticesinde Beyşehir Gölü’nün derinlik haritasının da sayısallaştırıldığını aktaran Prof. Dr. Balas, son günlerde kamuoyunun da gündemine gelen gölde su seviyesinin neden azaldığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Beyşehir Gölü'nden tarımsal kullanım için su alındığına ve gölü besleyen kaynakların ise buna karşılık azaldığına vurgu yapan Prof. Dr. Balas, "Suyumuzun seviyesi azalıyor, niye azalıyor. Gölden su alıyoruz. Gölü besleyen kaynaklarımız da medeniyetin bu kadar artmadan önceki zamana göre diyeceğim, azaldı, neden? Çünkü medeniyet arttıkça bizi besleyen kaynakların önlerini kesiyoruz. Sayın kaymakamım söyledi, barajlar yaptık. Şu anda etrafınızda üç tane büyük baraj var. Bir tanesi ters döndürülmüş durumda, gölü besliyor ama öbürlerinin hepsiyle burayı memba olarak kullanıyoruz. Suyu alıyor buradan; sulama amaçlı su alıyoruz, bunlar önemli. O zaman ne yapacağız? Bir an önce su seviyesinin azalmasını engellemek için bu faaliyetleri sonlandıracağız." dedi.

Çalıştaya, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkan Vekili Ümit Gülol, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı M. Arif Turfand, gölle ilgili bazı kamu kurumların bölge, il ve ilçe müdürleri ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.



