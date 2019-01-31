Beyşehir'de “Gençler Yaşlılar El Ele”

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, “Gençler Yaşlılar El Ele” projesi kapsamında üniversite öğrencileri yaşlıları evlerinde ziyaret ediyor.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi ve Beyşehir Belediyesi işbirliğiyle hazırlanan proje kapsamında öğrenciler, evde bakım hizmeti alan yaşlı aileleri ziyaret ederek ev temizliği yaptı, aile bireyleriyle sohbet ederek manevi destekte bulundu.

Beyşehir Belediyesi’nin 2014 yılında kurduğu evde bakım hizmetleri birimi personeli ile birlikte ziyaret ettikleri evlerde, Belediye çalışanlarıyla beraber mesai yapan gönüllü gençler, ailelerin temizlik ve bakımla ilgili ihtiyaçlarını giderdi.

Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde, yaşlı ailelerin yaşam sürdükleri evlerin fiziki mekanlarını daha iyi, daha sağlıklı şartlara kavuşturabilmek için gün boyu süren bir mesai yapan gençlerden SÜ Ali Akkanat Turizm Fakültesi öğrencisi Sevilay Öksüz, yaptıkları işin aynı zamanda bir farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Ziyaret ettikleri evlerde yaşlılarla tanışma fırsatı bulduklarını belirten Öksüz, şunları kaydetti:

"Evde temizlenecek bir yer varsa onları yapıyoruz, yemek isterlerse yemeklerini yapıyoruz. Onlara elimizden geldiğince her türlü konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. İhtiyaçları olan mutfak malzemelerini alıyoruz, elektrik ve su faturalarının ödenmesine kadar ilgileniyoruz. Bizler buradaki insanları bu vaziyette görünce çok farklı duygular yaşıyoruz. Gördükçe aslında içimiz parçalanıyor, bayağı üzülüyoruz ama onlara yardım ettiğimiz için de çok mutlu oluyoruz.”

Gönüllü öğrencilerin evlerini ziyaret ettiği Adaköy Mahallesi’nde ikamet eden Necati-Ayşe Yalçın çifti ise öğrencilere kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.