Beyşehir'de fotoğraf yarışması ödül töreni

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Beyşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen ödül töreninde yarışmanın birincisi Ramazan Çırakoğlu, ikinci Muhammet Akar, üçüncü Bilal Top ile sponsor özel ödülüne layık görülen Mustafa Küçük ve sergileme kazanan 30 fotoğraf tutkununa ödülleri verildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yarışmada ödül kazanan isimleri kutlarken, yarışmaya katılan tüm fotoğraf severlere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

