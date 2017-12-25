Beyşehir'de fotoğraf söyleşisi etkinliği

KONYA (AA) - Beyşehir'de Sille Sanat Sarayın da, fotoğraf söyleşisi etkinliği gerçekleştirildi.



Beyşehir Fotoğraf Topluluğu (BEYFOT) Başkanı ve fotoğraf sanatçısı Seyit Konyalı, Sille Sanat Sarayın da etkinlikte katılımcılara fotoğraf sanatı üzerine bilgi verdi.

Seyit Konyalı dünyaya açılan bir kapı olarak birçok etkinlik ve faaliyetin içerisinde yer aldıklarını vurguladı.

Konyalı'nın "Leylekler Vadisi" ile "Gölde kış" konulu fotoğraf sunumu beğeniyle izlendi. Konyalı, sunumunun ardından katılımcıların yönelttiği soruları cevaplandırdı.

Etkinlikte, uluslararası fotoğraf sanatçısı Reha Bilir'in fotoğraf sanatındaki 42. yılı da pasta kesilerek kutlandı.

Bilir, etkinliğe katılan tüm fotoğraf severlere teşekkür etti.

