Beyşehir'de fotoğraf etkinliği

KONYA (AA) - Beyşehir’de düzenlenen fotoğraf etkinliğine fotoğraf severler yoğun ilgi gösterdi.



Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Beyşehir Fotoğraf Kulübü ile Beyşehir Milli Parklar Şefliği işbirliğinde Beyşehir Gölü Milli Parkı İdare ve Ziyaretçi Tanıtım Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte uluslararası fotoğraf sanatçısı Mevlüt Maşalacı Beyşehirli fotoğrafseverlerle buluştu.



Maşalacı, "Dünya Notları” konulu fotoğraf gösterisi programında, 35 ülke fotoğraflarından oluşan çalışmaları hakkında katılımcılara bilgiler verdi, fotoğraf sanatı hakkında yöneltilen soruları cevaplandırdı. Fotoğraf slayt gösterisinin ardından Maşalacı’nın 35 ülke fotoğraflarından oluşan kişisel fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, programın sonunda Maşalacı'ya çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi verdi.

