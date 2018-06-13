Beyşehir'de evde sağlık hizmeti alan hastalara moral ziyareti

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, evde sağlık hizmeti alan hastaların ramazan ayı dolayısıyla ziyaret edildiği bildirildi.

Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Sıtkı Küçükbuzcu, Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet Kendir ile idarecilerden oluşan hastane yönetimi, evlerinde ziyaret ettikleri hastaların taleplerini dinledi.

Küçükbuzcu, yaptığı yazılı açıklamada, evde sağlık hizmetleri biriminin 2011 yılında Beyşehir Devlet Hastanesi bünyesinde kurulduğunu kaydetti.

Ziyaret programına alınan hastaların görevli sağlık personelleri tarafından her gün evlerinde ziyaret edildiğini belirten Küçükbuzcu, "Hastane olarak 156 yatağa tam bağımlı olmak üzere 305 evde sağlık hastasına hizmet vermektedir. Ayrıca, yatak yarası olan, beslenemeyen hastaların devam eden tedavileri de hastanemiz bünyesinde bulunan palyatif bakım merkezimizde yapılmaktadır. Yatağa bağımlı hastası olan vatandaşlarımız, evde sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedirler. Hastane yönetimi olarak da ramazan ayı dolayısıyla bu hizmetleri alan hastalarımızı evlerinde ziyaret ederek, hem geçmiş olsun dileğinde bulunduk, hem de herhangi bir şikayeti, talepleri var mı onu dinleyerek moral vermeye çalıştık." ifadelerini kullandı.







