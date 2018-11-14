Beyşehir'de emniyet'ten öğrencilere seminer

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik eğitim semineri verildi.
Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Büro Amirliği tarafından ilçede bulunan ilkokullarda öğrencilere yönelik eğitim seminerleri verilmeye başlandı.
Ali Rıza Celeboğlu İlkokulu bahçesinde öğrencilerle bir araya gelen toplum destekli polisler, "güvenli okul, güvenli gelecek" konulu eğitim semineri düzenledi.
Sunumu gerçekleştiren toplum destekli trafik polisleri, yaklaşık 1,5 saat süren seminerde öğrencilere trafik kurallarının yanı sıra güvenli internet kullanma konularında da bilgilendirme yaptı.