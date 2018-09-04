Beyşehir'de emeklilere yönelik TOKİ projesi hazır

KONYA (AA) - Beyşehir'de yaşayan emekliler, TOKİ ve Beyşehir Belediyesinin işbirliğiyle yürütülen proje sayesinde ev sahibi olabilecek.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, eylül ayı meclis toplantısında, ilçede yaşayan emeklilere yönelik TOKİ projesinin hazır olduğunu, emeklilerin böylece ev sahibi olacağını bildirdi.

Başkan Özaltun, TOKİ Başkanlığı ve belediye işbirliği ile yürütülen projeyle ilgili son gelişmeleri meclis üyeleriyle paylaştı.

Projeye ait animasyon görüntülerini de meclis üyelerine izleten Özaltun, şöyle konuştu:

"Emeklilere yönelik TOKİ projemiz şu anda bitti. İnşallah yapım ihalesine çıkmasının ardından Beyşehir’de 408 emeklimiz, TOKİ’den konut sahibi olabilecek. İlçemiz merkezinde 3. etap TOKİ projesi çerçevesinde emeklilere dönük 262'si 2+1, 146'sı da 3+1 olmak üzere toplam 408 konut inşa edilecek, 18 de dükkan yapılacak. Bu projenin hayata geçmesinin ardından yapılaşma ve konut noktasında ilçemiz daha modern bir yapıya kavuşacak. Beyşehir’de Selçuklu mimarisi ile sakin ve göle nazır yüksek katlar olmadan yatay yapılaşma göz önüne alınarak hazırlanmış, içerisinde ticari alanlar ve caminin olduğu bir proje. Hazırlayanın ellerine sağlık."