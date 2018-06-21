Beyşehir'de dolu yağışı

KONYA (AA) - Beyşehir Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ağralı, Üçpınar ve Doğancık mahallelerinde doludan zarar gören ekili alanlarda incelemelerde bulundu.

Ağralı, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, dolu yağışı sonrasında bölgede incelemede bulunduklarını söyledi.

Çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini ifade eden Ağralı, şunları kaydetti:

"Her iki mahallemizde de yaptığımız incelemede arpada yer yer yüzde yüz seviyelerinde zarar tespit ettik. Dolu yağışı buğdayda yüzde 60, nohutta ise yüzde 40 oranında zarar vermiş. Allah'ım beterinden korusun. İnşallah oda olarak zarar gören çiftçilerimizin zararlarının telafisi noktasında üzerimize düşen ne varsa yapmanın gayreti içerisinde olacağız."