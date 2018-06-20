Beyşehir'de dolu ekili alanlara zarar verdi

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde etkili olan dolu, ekili alanlarda tahribata yol açtı.



Beyşehir'in Üçpınar Mahallesi'nde yağmurun ardından gelen fındık büyüklüğündeki dolu bölgedeki ekili alanlar ile meyve bahçelerine zarar verdi.

Üçpınar Mahallesi Muhtarı Zekeriya İnan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede aralıklarla devam eden yağmur sonrasında aniden bastıran fındık büyüklüğündeki dolunun bölgedeki arpa, buğday ve haşhaş ekili alanlar ile bazı meyve bahçelerine zarar verdiğini söyledi.

İnan, dolunun yaklaşık yarım saat sürdüğünü belirterek, "Dolu bölgede sanki kar yağmışçasına bir manzara oluşturdu. Geçimini çiftçilikle sağlayan vatandaşlarımızın doludan zararı büyük. Dolayısıyla, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüze başvuruda bulunup zarar tespit çalışması yapılması talebinde bulunacağız." dedi.

