Beyşehir'de doğaseverler şehitler anısına dağa tırmandı

KONYA (AA) - Beyşehir'de düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliğine katılan doğaseverler, 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler anısına Erenler Dağı’nın zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.

Beyşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Doğa Yürüyüşleri Topluluğu tarafından ilçeye bağlı Doğanbey Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve zirvesi 2 bin 345 rakıma sahip olan Erenler Dağı’na tırmanış etkinliği gerçekleştirildi.

Doğaseverler dağın zirvesine ulaştıklarında hep birlikte Türk bayrakları açtı.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, yaptığı açıklamada, doğa yürüyüşünde aynı zamanda bir süre önce Niğde’nin Demirkazık Dağı’na tırmanırken çığ düşmesi sonucu genç yaşta kaybettikleri Konyalı genç dağcı Mustafa Kemal Karakoç’u da andıklarını belirterek, "27 yaşında kaybettiğimiz Konyalı dağcımızı da şehitlerimiz anısına düzenlediğimiz bu etkinlikte unutmadık. Tüm şehitlerimiz gibi onun için de hep birlikte dualar ettik. Topluluk olarak yine çok anlamlı bir etkinliğe imza attık. Bu arada, Konya’dan Yaka Kanyonu etkinliğine katılmak üzere ilçemize gelen Konya Yürüyüş Grubu’nun düzenlediği organizasyona dernek üyelerimiz de rehberlik etti." dedi.

