Beyşehir’de doğalgaz çalışmaları

KONYA (AA) - Beyşehir'in bazı mahallelerinde doğalgaz kullanılmaya başlandı.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, ENERYA yetkilileri ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol’la, Yeni Mahalle'de Rüştü Altay’a ait evi ziyaret etti. Özaltun burada doğalgaz vanasını açarak ilk gazı verdi.

Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünün ilçeleri için tarihi bir gün olduğunu söyledi

Olmaz denilen bir hizmetin daha hayata geçirildiğini ifade eden Özaltun, şunları kaydetti:

"İlçemiz Türkiye genelinde sıvılaştırılmış doğalgazı ilk kullanmaya başlayan ilçe. Rüştü Bey ve ailesi de Türkiye genelinde sıvılaştırılmış doğalgazı kullanan ilk aile oldu. Bu anlamda, bu projeye destek veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Berat Albayrak’a çok teşekkür ediyorum. İlçemiz için hayırlı olsun. Kısa sürede her mahallemizde doğalgaz kullanılacak."







