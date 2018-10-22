Beyşehir'de doğa yürüyüşü etkinliği

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde doğaseverlere yönelik olarak gerçekleştirilen doğa yürüyüşü etkinliği yoğun ilgi gördü.

Beyşehir Belediyesi ve Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Beyşehir Doğa Yürüyüşleri Topluluğu işbirliğiyle "Pınargözü Mağarası, Melikler Yaylası, Vali Çeşmesi" doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Beyşehir Belediyesi Sosyal Etkinlikler Sorumlusu ve Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, etkinliğe Beyşehir Doğa Yürüyüşleri Topluluğu, Konya Yürüyüş Topluluğu, Selçuk Üniversitesi Doğa Yürüyüşü Topluluğu’na mensup doğaseverlerin de aralarında olduğu 97 katılımcının dahil olduğunu belirtti.

Büyükkafalı, "Etkinlik çerçevesinde katılımcılar, Melikler Yaylası’ndaki sonbahar mevsimi ile birlikte rengarenk bir görüntüye bürünen ormanlık alandaki parkurda 11 kilometre mesafeli bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Katılımcılarımız ayrıca, Pınargözü Mağarası’nı gezme ve yakından görme imkanı buldu. Sonbahar mevsiminin doğadaki güzellikleri ile buluştu." diye konuştu.

Büyükkafalı, farklı coğrafyalara yönelik benzer etkinliklerin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirterek, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun’a doğa yürüyüşleri etkinliklerine verdiği destek ve katkılardan dolayı teşekkür etti.