Beyşehir'de doğa rehberliği eğitimi

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde, öğrencilere doğa rehberliği ve doğa, insan, ayak izi konulu uygulamalı eğitimler verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, yaptığı yazılı açıklamada, Yeşilağ Cihan Kolaç Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrencilere, Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Sarı tarafından, TEMA Vakfı, Doğal Denge Derneği ve Birleşmiş Milletler'in GEF-SPG programları kapsamında verilen eğitimde, doğada yürüyüş, rehberlik, harita okuma ve doğada yön bulma, barınma ve korunma, ilk yardım, GPS gibi konularda bilgi verildiğini belirterek, "Öğrencilerimize doğayı ve doğadaki canlıları öğretmek en temel görevlerimizdendir." dedi.

Konuk, öğrencilere okulda verilen teorik bilgilerin yanısıra doğada uygulamalı eğitimler verildiğini ifade etti.



